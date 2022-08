Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Czesław Michniewicz

Mundial w Katarze rozpocznie się za około trzy miesiące. O to jak spisze się reprezentacja Polski zapytany został Cezary Kulesza, szef PZPN.

Już za około trzy miesiące priorytetem kibiców będzie reprezentacja Polski

Biało-czerwoni spróbują wreszcie wyjść z grupy

W scenariusz ten wierzy Cezary Kulesza

Kulesza optymistą przed mundialem

Uwaga kibiców koncentruje się aktualnie na czołowych europejskich ligach, które zaczęły sezon 2022/2023. Tymczasem za około trzy miesiące tematem numer jeden będzie reprezentacja Polski. Biało-czerwonych czekają mistrzostwa świata w Katarze. O turniej ten został zapytany szef PZPN Cezary Kulesza.

– Na trzech ostatnich mundialach, na które awansowaliśmy – w Korei i Japonii, Niemczech oraz ostatnio w Rosji – naszej drużynie nie udawało się wyjść z grupy. Nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Dlatego teraz celem podstawowym musi być awans do fazy pucharowej. A co będzie potem? Czas pokaże – powiedział prezes polskiej federacji.

– Każda z 32 reprezentacji ma podobny cel, to wszyscy doskonale wiemy. Dlatego też z nikim nie będzie łatwo, nawet z Arabią Saudyjską. Wszyscy przyjeżdżają po to, by wygrywać. Do mistrzostw pozostają zaledwie trzy miesiące, a piłka bywa przekorna. Najważniejsze jest to, by nasi kluczowi zawodnicy byli zdrowi i w dobrej formie – dodał Cezary Kulesza, który przejął władzę równo rok temu. Wobec tego zdradził on swoje priorytety na kolejny rok.

– Najważniejszy jest mundial, bo wtedy na reprezentację są skierowane oczy wszystkich Polaków. Jako PZPN zrobimy wszystko, by nasz sztab i zawodnicy nie musieli myśleć o niczym innym oprócz odpowiedniego przygotowania sportowego. Jestem optymistą, dlatego mam nadzieję, że za rok wszyscy będziemy wspominać najlepszy występ biało-czerwonych na mundialu od lat – rzekł szef PZPN.

Czytaj także: Krychowiak odpowiedział Michniewiczowi. Piłkarz nie widzi problemu