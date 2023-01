PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza był gościem Wydarzeń w Polsacie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej mówił o kulisach zatrudnienia Fernando Santosa na trenera reprezentacji Polski.

Fernando Santos został trenerem reprezentacji Polski

O kulisach zatrudnienia Portugalczyka w Polsacie mówił Cezary Kulesza

Prezes PZPN-u przyznał, że Santos nie był jedynym, z którym negocjowała polska federacja

Nowy opiekun kadry ma zamieszkać w Warszawie

– Cały proces trwał dosyć długo, ponieważ lista trenerów zawierała kilka nazwisk – zdradził Cezary Kulesza. – Uważam, że to najlepszy trener dla naszej reprezentacji. My sami się do niego zwróciliśmy się – dodał prezes PZPN-u zapytany o Fernando Santosa. – Cieszę się, że już mamy trenera, bo każdy dzień bez szkoleniowca był trudny, także ze względu na presję mediów i kibiców – stwierdził Kulesza.

– Zatrudnienie trenera to długoterminowy proces. Każda strona patrzy na swoje korzyści, dlatego tyle to wszystko trwało – przyznał prezes polskiej federacji.

Santos zamieszka w Warszawie

– Trener będzie uczestniczył w życiu sportowym w Polsce i zamieszka w Warszawie. Jednak nie stawialiśmy warunku mieszkania w naszym kraju. Trener ma pracować nad rozwojem polskiego futbolu, pozostawać do konsultacji – dodał Cezary Kulesza.

Kulesza potwierdził, że PZPN kontaktował się nie tylko z Santosem. – Mam taki styl w prowadzeniu negocjacji. Rozmowy były prowadzone z kilkoma trenerami. W końcu udało się wypracować porozumienie z Fernando Santosem.