Cezary Kucharski nie ma wątpliwości. Dwie najważniejsze postaci zawiodły

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Fernando Santos

Cezary Kucharski skomentował kompromitację reprezentacji Polski w meczu z Mołdawią

Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski i Fernando Santos zawiedli

Zdaniem agenta kadrze potrzeba kija, a nie marchewki

“Oni muszą mieć kija”

Reprezentacja Polski przegrała na stadionie w Kiszyniowie z Mołdawią 3:2, choć do przerwy prowadziła 2:0. Finalnie jednak z terenu outsidera europejskiej piłki nie wywiozła nawet punktu. To spowodowało liczne komentarze ekspertów i pretensje pod adresem selekcjonera i Roberta Lewandowskiego. Teraz sytuację skomentował Cezary Kucharski, były reprezentant Polski i agent piłkarski.

– Oczywiście, że Robert Lewandowski zawiódł. W pierwszej połowie dał bramkę, dał asystę ale w drugiej połowie go nie było. Wiadomo, że piłkarze patrzą na niego, co on robi. On daje sygnały. I w drugiej połowie on nie dał tych sygnałów, żeby poderwać zespół – mówi Kucharski w rozmowie z radiem RMF.

– Oczywiście, że trener zawiódł. Fernando Santos nie zna polskich piłkarzy, nie zna ich mentalności – dodał.

– Moim zdaniem potrzebują bardziej kija niż marchewki. Oni muszą mieć kija. Ludzie z natury są leniwi a piłka nożna to jest ogromny fizyczny wysiłek – zakończył były menadżer kapitana kadry.

Czytaj więcej: Szokujące doniesienia z PZPN. “Baronowie” przeciw Santosowi?