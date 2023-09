Reprezentacja Polski dzisiaj jest daleko od awansu na Euro 2024. Wierząc różnym analizom, to Biało-czerwoni najpewniej o udział na mistrzostwach Europy powalczą w barażach, które tak naprawdę zapewnił drużynie Czesław Michniewicz, na co wpływ miało utrzymanie w Lidze Narodów UEFA. W mediach natomiast nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Fernando Santosa i jego ewentualnego następcy.

fot. Imago / Jakub Ziemianin / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marek Papszun

Bardzo realny scenariusz zakłada, że w październiku reprezentację Polski będzie prowadził nowy selekcjoner

Goal.pl wskazuje ewentualnych kandydatów na następcę Fernando Santosa

Interesujące jest, że nie tylko Marek Papszun może być rozważany w kontekście pracy z Biało-czerwonymi

Papszun niekoniecznie musi przejąć kadrę

Reprezentacja Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy ma do rozegrania jeszcze trzy spotkania, z czego dwa na PGE Narodowym. Biało-czerwonych czekają potyczki z: Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. Tymczasem ruszyła już giełda z nazwiskami na następcę aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski.

Faworytem do przejęcia sterów po Fernando Santosie wydaje się Marek Papszun. Przemawiać za tym mogą dwa fakty. Po pierwsze były trener Rakowa Częstochowa jest aktualnie bez pracy. Po drugie dotychczasowy trener był ekspertem TVP Sport, a telewizja publiczna niedawno ogłosiła, że nowym współpracownikiem stacji w podobnej roli będzie Michał Pazdan, co może dawać do myślenia, że szykuje się zmiana pracy u Papszuna.

Innymi kandydatami do objęcia sterów nad drużyną narodową są: Maciej Skorża, Jan Urban, czy Jacek Magiera. Każdy z wymienionych ma aktualnie pracę. O ile pierwszy przekonywał, że jeszcze nie jest chętny stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, to szkoleniowcy kolejno Górnika Zabrze i Śląska Wrocław mogliby być ciekawymi opcjami dla prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

Na liście wolnych zagranicznych trenerów nie brakuje również ciekawych nazwisk. W tym gronie są trenerzy, którzy bez wątpienia znajdują się w zasięgu finansowym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mowa między innymi o Olivierze Glasnerze, czy Ruudzie van Nistelrooyu. Pierwszy jeszcze niedawno prowadził Eintracht Frankfurt, prowadząc tę ekipę ostatnio do finału Pucharu Niemiec. Holender natomiast odpowiadał przez długi czas za wyniki w PSV Eindhoven. Z jednym z gigantów Eredivisie wygrał Puchar Holandii i Superpuchar Holandii.