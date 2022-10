PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak jest regularnie odsuwany od kadry przez kibiców. Zawodnik nie ma jednak zamiaru kończyć przygody z reprezentacją Polski.

Sporo krytyki za występy w kadrze zbiera Grzegorz Krychowiak

Polak został zapytany o swoją przyszłość w reprezentacji Polski

Pomocnik ma jasne stanowisko w tej sprawie

Krychowiak z jasnym przekazem

Czesław Michniewicz ma ogromny komfort wyboru wśród napastników. Nie z każdą formacją jest jednak tak dobrze. Największym zmartwieniem selekcjonera jest pomoc, w której trudno o grających regularnie zawodników. Co kolejkę występuje Grzegorz Krychowiak, ale on jest jednym z najmocniej krytykowanych reprezentantów Polski. Niektórzy chcieliby, aby zakończył on granie w koszulce z orłem na piersi. Czy pomocnik myśli o taki scenariuszu?

– Gdy powiem, że mi się nie chce. Ten moment jest jednak daleko. Wydaje mi się też, że to nie ty kończysz z reprezentacją, ale reprezentacja z tobą. Jeżeli zdrowie pozwala i trener oczekuje od ciebie gry, to jesteś na zgrupowaniu – powiedział Krychowiak z rozmowie z Sebastianem Staszewskim na kanale Po Gwizdku w serwisie YouTube.

– Kiedy jesteś główną postacią i w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że czas na boisku jest coraz krótszy, to trzeba powiedzieć sobie: “Dzięki panowie, dałem tej drużynie bardzo dużo, a ona mi dała jeszcze więcej, ale to jest ten odpowiedni moment”. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Tak do tego podchodzę – wyjaśnił polski pomocnik, który w tym sezonie gra w Arabii Saudyjskiej.

