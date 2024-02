Koźmiński o PZPN Kuleszy: To kompletnie nie ma sensu

PressFocus/IMAGO/Mateusz Włodarczyk/NurPhoto Na zdjęciu: Marek Koźmiński i Cezary Kulesza

Marek Koźmiński uważa, że Polski Związek Piłki Nożnej zarządzony przez Cezarego Kuleszę zbyt mocno się upolitycznił

Dyskusja w tej kwestii pojawiła się między innymi w kontekście uzyskania przez PZPN środków na budowę ośrodka dla reprezentacji Polski

Marek Koźmiński był gościem Marcina Ryszki w programie “Oko w Oko”. Premiera na youtubowym kanale Goal.pl w poniedziałek 18:00

Koźmiński: Inni potrzebują tych pieniędzy

Marek Koźmiński w 2021 roku rywalizował z Cezarym Kuleszą o stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci postawili na drugiego z nich. Koźmiński otrzymał tylko 23 głosy, podczas gdy na obecnego prezesa PZPN oddano aż 92.

W wywiadzie udzielonym Marcinowi Ryszce, którego premiera odbędzie się w poniedziałek (5 lutego) o godzinie 18:00 na youtubowym kanale Goal.pl, Koźmiński pokusił się między innymi o ocenę dotychczasowej kadencji Kuleszy. Według niego PZPN pod jego wodzą zbyt mocno się upolitycznił, czego potwierdzeniem ma być między innymi dyskusja wokół budowy ośrodka dla reprezentacji Polski. Poprzedni rząd obiecał PZPN pokaźne środki na realizację tego celu, ale ich przyznanie zostało wstrzymane przez nowe władze Ministerstwa Sportu i Turystyki.

– Mam nadzieję, że związek będzie się odpolityczniał, bo to jest najgorsza możliwa rzecz, żeby organizacja sportowa była podłączona do pewnej formy kroplówki, która jest albo dawkowana bardziej, albo mniej, w zależności jak kto komu będzie klaskał. To kompletnie nie ma sensu – dodał.

Zdaniem Koźmińskiego PZPN nie powinien w tej sprawie sięgać po publiczne środki. – Jestem obywatelem tego kraju. Kocham piłkę nożną. Pracowałem w PZPN, ale ja nie do końca się zgodzę, żebyśmy my wszyscy, jako podatnicy, nie znaleźli lepszego kierunku na tak duże środki jak ośrodek PZPN. Jest dużo kwestii zdrowotnych, które trzeba poprawić, osób, które naprawdę potrzebują tych pieniędzy. Można mnożyć wiele przykładów. Piłka potrzebuje, ale piłka jest bogata. Przeskalowanie tego, co polski związek potrzebował, po prostu nie ma sensu – stwierdził był reprezentant Polski.

To tylko jeden z tematów obszernego wywiadu, który przeprowadził Marcin Ryszka w swoim cyklu “Oko w oko”. Koźmiński również przyznaje w nim, że jego zdaniem rywalizacja z Kuleszą nie była uczciwa. Za przykład podał zrzucenie z anteny przez dyrektora TVP Sport Marka Szkolnikowskiego debaty, która miała odbyć się między kandydatami.