PressFocus/Goal.pl Na zdjęciu: Marek Koźmiński, Cezary Kulesza i Marek Szkolnikowski

Marek Koźmiński w programie “Oko w Oko”, gdzie był gościem Marcina Ryszki, w mocnych słowach opowiedział o kulisach rywalizacji z Cezarym Kuleszą o stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

Były reprezentant Polski ujawnił, że w TVP miała odbyć się debata, ale została zrzucona z anteny przez ówczesnego dyrektor PZPN Marka Szkolnikowskiego

Koźmiński: To nie było fair

Marek Koźmiński był obok Cezarego Kuleszy głównym kandydatem w walce o fotel prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatecznie następcą Zbigniewa Bońka na tym stanowisku został Kulesza, który wygrał głosowanie wśród delegatów. Zdaniem Koźmińskiego cała rywalizacja nie była uczciwa. O jej kulisach opowiedział w programie Marcina Ryszki “Oko w oko”. Ujawnił między innymi, że między kandydatami miało dojść do debaty w TVP. Ta jednak nie doszła do skutku…

– Jeżeli mówimy o tym, że chcemy prowadzić najważniejszy polski związek sportowy, jeżeli chcemy coś takiego robić publicznie, no to powinniśmy – w związku z tym, że wybiera bardzo wąskie gremium – powinniśmy zrobić tak jak to się dzieje w zwykłych wyborach: ludzie idą do telewizji, mediów sportowych, prasy. Są dyskusje, debaty. To wszystko jest. Wtedy nie był nic. Zostało to wszystko ucięte – powiedział Koźmiński.

– Była to decyzja wąskiego grona osób, żeby nie doprowadzić do żadnej konfrontacji między Koźmińskim a Kuleszą, bo być może opinia publiczna coś za dużo by się dowiedziała, może opinia publiczna wyrobiłaby sobie pewne zdanie… Dlatego według mnie to nie fair, bo mój konkurent wręcz obdzwaniał pewne kluby – nie przychodźcie na spotkania z nim, nie róbmy tego… Miała być debata w TVP. Wtedy dyrektor Szkolnikowski dostał telefon, żeby to absolutnie zrzucić z anteny. To nie była przegrana sportowa, bo sportowcy wychodzą na arenę – dodał.

Całą rozmowę Marcina Ryszki z Markiem Koźmińskim w cyklu “Oko w oko” będzie można obejrzeć na youtubowym kanale Goal.pl w poniedziałek o godzinie 18:00.