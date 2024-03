fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Jakub Moder

Reprezentacja Polski zagra w czwartek mecz barażowy z Estonią

Marek Koźmiński uważa, że Michał Probierz powinien postawić na Jakuba Modera

Jego zdaniem pomocnik Brighton dysponuje wyjątkowymi umiejętnościami

Moder w pierwszym składzie? Koźmiński na to liczy

Reprezentacja Polski zagra w czwartek z Estonią w półfinałach baraży o awans na Mistrzostwa Europy. W środę poznaliśmy kadrę meczową, jaką wytypował Michał Probierz, zaś od rana trwają dywagacje na temat wyjściowej jedenastki, którą powinien posłać do boju.

Jedną z największych niewiadomych jest obsada środka pola. Pewniakiem do gry wydaje się być Piotr Zieliński, u którego boku wystąpi Sebastian Szymański. Kto skompletuje trzyosobową formację? Wśród głównych kandydatów wymienia się Tarasa Romanczuka, Bartosza Slisza i Jakuba Modera.

Eksperci w Kanale Sportowym uważają, że to właśnie Moder powinien zagrać od pierwszej minuty. Dysponuje bowiem największymi umiejętnościami, a w dodatku wrócił już do pełnej sprawności po wielomiesięcznej kontuzji. Choć nie wywalczył stałego miejsca w składzie Brighton, regularnie pojawia się na boisku z ławki rezerwowych.

– On jest gotowy, może nie na 90 minut, ale jest gotowy do grania. Jeżeli stać nas na to, żeby nie wystawić Kuby Modera w pierwszej jedenastce, to jesteśmy bogatą reprezentacją. Absolutnie widziałbym go w składzie – przekonuje Marek Koźmiński.

🗣️ Marek Koźmiński: Moder jest gotowy. Może nie na 90 minut, ale jest gotowy do grania. Jeśli stać nas, by nie wystawić Jakuba Modera w jedenastce, to jesteśmy bogatą reprezentacją. pic.twitter.com/towRL8sz7V — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) March 21, 2024

