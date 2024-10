fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kowalczyk

Kowalczyk mówi, że Kacper Urbański w przyszłości stanie się liderem kadry

Reprezentacja Polski zremisowała 3:3 z Chorwacją w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów UEFA. Biało-czerwoni przegrywali już 1:3, ale potrafili odwrócić losy rywalizacji. Jedną z ważniejszych postaci w drużynie Michała Probierza ponownie był Kacper Urbański. Pomocnik Bolonii zanotował asystę przy golu Piotra Zielińskiego oraz imponował pewnością siebie w środku pola.

Dobry występ Urbańskiego został zauważony przez ekspertów. Głos na temat pomocnika zabrał m.in. Wojciech Kowalczyk, który stwierdził, że 20-latek w przyszłości stanie się liderem reprezentacji Polski.

– Kacper Urbański też będzie pewnie jednym z tych zawodników, który dobrnie do 80-100 meczów w reprezentacji. […] Wydaje mi się, że w eliminacjach do mistrzostw świata będziemy zaliczali go do jednego z liderów. Za jakieś cztery lub pięć lat, jak będzie miał tych występów 50, to wtedy powiemy, że to jest lider – powiedział 39-krotny reprezentant Polski na Kanale Zero.

Kacper Urbański ma za sobą już dziewięć występów w narodowych barwach. Piłkarz regularnie zbiera pozytywne recenzje za swoją grę pomimo niezbyt zadowalających wyników reprezentacji Polski. Kibice oraz eksperci zwracają szczególną uwagę na technikę pomocnika.

