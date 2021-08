W poniedziałkowe po południe ze zgrupowania reprezentacji Polski napłynęły kolejnie niepokojące wieści. Okazało się, że Grzegorz Krychowiak nie uczestniczył w pierwszym treningu przez ból w kolanie. Specjalistyczne badania wykazały jednak, że ze stawem pomocnika wszystko jest w porządku.

Na wrześniowe zgrupowanie nie mogło przyjechać wielu ważnych piłkarzy w układance Paulo Sousy. Na domiar złego w poniedziałek Grzegorz Krychowiak narzekał na ból w kolanie, przez który nie wziął udziału w sesji treningowej. Nie był to dobry znak, ponieważ na ten moment środek pola Biało-czerwonych i tak jest znacznie osłabiony.

We wtorek nowy nabytek FK Krasnodaru przeszedł specjalistyczne badania tomografem. Wykazały one, że w stawie 31-latka nie dzieje się nic złego. Co więcej Krycha dołączył do reszty zespołu i prawdopodobnie zobaczymy go też w czwartkowym starciu z Albanią. O wszystkim poinformował Jakub Kwiatkowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Badanie nie wykazało dolegliwości. Grzegorz nie ma już również problemu z bólem i jest w pełni zdrowy. We wtorek pracował na pełnych obrotach wraz z resztą kolegów – zaznaczył rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski.

