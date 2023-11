fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo trudne miesiące

Kapitan reprezentacji Polski jest krytykowany za grę w klubie i kadrze

W obronie napastnika staje Kamil Grosicki

Lewandowski może liczyć na wsparcie Grosickiego

Robert Lewandowski przeżywa bardzo trudny moment. Gra mizernie zarówno w klubie, jak i reprezentacji Polski, na skutek czego mierzy się ze sporą krytyką ze strony kibiców, mediów i ekspertów. Bieżące eliminacje do Mistrzostw Europy były dla niego tragiczne, a w ostatnim meczu z Czechami po raz kolejny zawiódł.

W obronie kapitana reprezentacji Polski stanął Kamil Grosicki. Ma on świadomość, że Lewandowski przechodzi przez ciężki okres i zapewnia, że będzie go wspierał.

– Robert pewnie sam wie, czy grał dobrze, czy źle, bo analizuje swoją grę. W ostatnich miesiącach na niego spada duża fala krytyki, jeśli chodzi o reprezentację. On wie, że może liczyć na moje wsparcie. Jak gramy razem, staram się mu stworzyć sytuację. Robert jest legendą polskiej piłki i wiedział, że przyjdzie słabszy moment w reprezentacji. Jak będą słabsze wyniki, to zawsze kibice i dziennikarze będą uderzać w lidera i kapitana. Wiem, co on przeżywa – mówi skrzydłowy Pogoni Szczecin.

