Dziennikarze Przeglądu Sportowego donoszą, że w piątek PZPN wysłał pierwsze powołania dla piłkarzy występujących w ligach zagranicznych. Według informacji gazety, do reprezentacji Polski wrócą Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik.

Reprezentacja Polski zmierzy się w czerwcu z Niemcami i Mołdawią

PZPN rozesłał już wstępne powołania do piłkarzy występujących za granicą

Według doniesień Przeglądu Sportowego, swoje powołania otrzymali m.in. Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik

Krychowiak i Glik wrócą do reprezentacji Polski? Znaleźli się w szerokiej kadrze

W czerwcu reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. Pierwszym będzie prestiżowy sparing z kadrą Niemiec, a następnie Biało-czerwoni zmierzą się w eliminacjach do Euro 2024 z Mołdawią.

Jak donosi Przegląd Sportowy, w piątek Polski Związek Piłki Nożnej wysłał wstępne powołania do zawodników występujących za granicą. Jest to jeden z wymogów FIFA, a pełna lista nie zostanie nigdzie upubliczniona. Na niej znalazło się dwóch piłkarzy, których Fernando Santos nie powołał na swoje debiutanckie zgrupowanie. Mowa tu o Kamilu Gliku i Grzegorzu Krychowiaku.

Obrońca w marcu walczył z kontuzją, więc nie był nawet do dyspozycji selekcjonera. Od powrotu na boisko rozegrał jednak tylko pięć spotkań, a jego Benevento spadło do Serie C. Z kolei Krychowiak regularnie gra w Al-Shabab. W kadrze nie zabrakło również Jakuba Błaszczykowskiego, dla którego starcie z Niemcami będzie pożegnalnym meczem z orłem na piersi.

Polacy zmierzą się w sparingu z Die Mannschaft w piątek, 16 czerwca. W kolejny wtorek czeka ich z kolei wyjazdowe starcie z Mołdawią.

