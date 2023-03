Inauguracja eliminacji do Euro 2024 okazała się dla reprezentacji Polski dość brutalna. "Biało-Czerwoni" przegrali na wyjeździe z Czechami 1-3 w debiucie Fernando Santosa. Przemysław Frankowski ocenił występ polskiej kadry.

Reprezentacja Polski przegrała z Czechami 1-3

Przemysław Frankowski przyznał, że selekcjoner przygotowywał ich na pierwsze minuty meczu

Po 3. minutach “Biało-Czerwoni” mieli na swoim koncie dwie stracone bramki

“Te dwie bramki ustawiły mecz”

Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła eliminacje do Euro 2024. W debiucie Fernando Santosa na ławce trenerskiej to Czesi okazali się dużo lepsi, dokładniejsi i skuteczniejsi, wygrywając u siebie aż 3-1.

Dla “Biało-Czerwonych” krytyczne były przede wszystkim pierwsze minuty, w których reprezentacja Czech strzeliła aż dwie bramki. Przemysław Frankowski przyznał, że selekcjoner przygotowywał drużynę na takie rozwiązania, lecz na boisku zabrakło koncentracji.

– Byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy, że będzie taki początek. Ledwo co się mecz zaczął, a my przegrywaliśmy już 0:2. Ciężko było wrócić do meczu. Te dwie bramki ustawiły mecz.

– Jeżeli grasz z taką drużyną, jak Czechy, to musisz być od początku skoncentrowany, a nam zabrakło koncentracji na początku meczu i tak naprawdę obudziliśmy się trochę za późno.

– Mamy na tyle doświadczonych zawodników, że nam się to uda. Wiadomo, to też nie będzie łatwy mecz, ale trzeba jak najszybciej zmazać tę plamę – wierzy Frankowski.

