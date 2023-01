PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Łukasz Wachowski odniósł się do zarobków nowego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa. Jak twierdzi sekretarz generalny PZPN kwoty pojawiające się w polskich mediach są przestrzelone.

Zarobki Santosa przesadzone?

Łukasz Wachowski zabrał głos w sprawie pensji nowego selekcjonera

Fernando Santos podpisał kontrakt do 2026 roku

Ile będzie zarabiał Santos w reprezentacji Polski?

We wtorek PZPN oficjalnie zaprezentował nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Został nim Fernando Santos, który jeszcze podczas mistrzostw świata w Katarze prowadził drużynę narodową Portugalii.

Portugalczyk podpisał kontrakt obowiązujący do 2026 roku. – Kontrakt zawiera w swojej długości dwa cykle eliminacyjne, czyli do Euro 2024 i do Mistrzostw Świata 2026. Myślę, że ten kontrakt jest dobry dla obu stron. Są w nim sformułowania zabezpieczające zarówno interesy federacji, jak i trenera. O konkretnych zapisach nie ma co mówić, ale na pewno wynegocjowane warunki pod względem osiągania pewnych sukcesów są istotne i zawarte w tym kontrakcie – mówił podczas konferencji prasowej prezes PZPN Cezary Kulesza.

Mnóstwo spekulacji wzbudziły jednak zarobki nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Mówi się, że Portugalczyk ma zarabiać około 2,5 – 3 milionów euro rocznie. Natomiast jak wyliczył Cezary Kowalski pensja nowego szkoleniowca miała sięgać ponad 900 tys. złotych miesięcznie. To do tych informacji odniósł się Łukasz Wachowski. Sekretarz generalny PZPN nie chciał zdradzić dokładnych kwot, ale przyznał, że kwoty są przestrzelone.

– Mówi się o bardzo wysokich kwotach, ale pamiętajmy, że przestrzeń medialna żyje swoim życiem. Kwoty są sporo przestrzelone. Liczę ten projekt sumarycznie i są to zdecydowanie niższe kwoty. Pieniądze trzeba wydawać, bo od tego jest federacja, aby rozwijać piłkę. Polska reprezentacja jest jednym z projektów. Mamy bardzo stabilną sytuację finansową – przyznał Wachowski.

