Problemy Roberta Lewandowskiego. Może stracić grube miliony!

FC Barcelona chce usiąść do rozmów z Robertem Lewandowskim. Według dziennika "Sport" tematem rozmów ma być obniżka wynagrodzenia polskiego napastnika, który rozczarowuje formą.

Imago / David Aliaga Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona chce obniżyć zarobki Roberta Lewandowskiego

Napastnik na mocy podpisanej umowy z każdym sezon otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia

Kapitan reprezentacji Polski ma podpisany kontrakt z Blaugraną do 2026 roku

Barcelona obniży wynagrodzenie Roberta Lewandowskiego?

Robert Lewandowski przeniósł się do Hiszpanii z Bayernu Monachium w 2022 roku. FC Barcelona zapłaciła za reprezentanta Polski 50 milionów euro. Pierwszy sezon dla Polaka w stolicy Katalonii był niezwykle udany. Napastnik wygrał z klubem mistrzostwo Hiszpanii, a w dodatku został królem strzelców La Ligi. Niestety jego występy w bieżącej kampanii odbiegają od tego, czego się po nim spodziewano. 35-latek zdobył 8 bramek w 16 meczach w lidze, lecz do jego gry są duże zastrzeżenia.

Dziennik “Sport” informuję, że FC Barcelona chce dokonać zmian w kontrakcie Lewandowskiego. Ma to związek, z tym że wynagrodzenie kapitana biało-czerwonych rośnie z roku na rok. Gdy przychodził do klubu, jego pensja była na poziomie 9 milionów rocznie. W następnym sezonie gaża wynosiła już 13 milionów + bonusy. Za sezon 2024/2025 snajper ma zagwarantowane 16 milionów plus ewentualne dodatki.

Barcelona liczy na to, że uda im się polubownie dojść z piłkarzem do porozumienia. Takie rozwiązanie pozwoli również na zaoszczędzenie sporej kwoty w klubowej kasie. “Duma Katalonii” dzięki temu będzie miała również większe pole manewru na rynku transferowym przy rejestracji nowych piłkarzy zgodnie z zasadami Finansowego Fair Play.