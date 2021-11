Jakub Kwiatkowski poinformował, że Adam Buksa złamał trzecią kość śródstopia. W wyniku kontuzji ominie on listopadowe zgrupowanie reprezentacji. To wielka strata dla kadry, tym bardziej, że napastnik w MLS strzela gole, jak na zawołanie.

Adam Buksa kontuzjowany – ominie kluczowe mecze kadry!

Fatalne wieści płyną do nas z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jakub Kwiatkowski poinformował, że Adam Buksa złamał trzecią kość śródstopia, w wyniku czego ominie listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Adam Buksa z powodu złamania III kości śródstopia nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji. Zawodnika czeka kilkutygodniowa przerwa w treningach. Na ten moment sztab kadry nie przewiduje dodatkowych powołań w miejsce kontuzjowanego Buksy. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) November 2, 2021

To fatalne wieści dla sztabu Paulo Sousy. Adam Buksa pokazał się w ostatnich miesiącach jako dobry partner dla Roberta Lewandowskiego w ofensywie kadry narodowej. Od września strzelił pięć goli dla Biało-czerwonych, ale błyszczy też na kanwie klubowej. Jego New England Revolution świetnie radzi sobie w Major League Soccer i wielka w tym rola Buksy. 25-latek strzelił już szesnaście ligowych bramek, co plasuje go na piątym miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych napastników amerykańskiej ligi.

Póki co nie wiadomo, jak długa będzie przerwa Adama Buksy. Jakub Kwiatkowski podkreślił jednak, że obecnie Paulo Sousa nie ma zamiaru powoływać innego snajpera w miejsce gracza New England Revolution.

Przypomnijmy, że w listopadzie Biało-czerwonych czekają dwa ostatnie mecze eliminacji do mistrzostw świata. Dobre wyniki w spotkaniach z Andorą i Węgrami zapewnią Polakom grę w barażach do nadchodzącego mundialu.

