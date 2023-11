fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Michalski

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa nie prezentowała się tak, jak tego oczekiwano

Radosław Michalski w rozmowie z Meczykami wypowiedział się o współpracy z portugalskim trenerem

54-latek krytycznie wypowiedział się na temat byłego już opiekuna Biało-czerwonych

Fernando Santos krytycznie oceniony przez działacza PZPN

Reprezentacja Polski w fazie grupowej eliminacji do Euro 2024 nie zrealizowała planu związanego z awansem. Szanse na grę w mistrzostwach Europy ma jednak jeszcze, bo czekają ją baraże. Tymczasem ciekawymi wspomnieniami z pracy z Fernando Santosem podzielił się Radosław Michalski.

– Cezary Kulesza i zarząd zdecydowali, że musi być jedna osoba z federacji blisko kadry, żeby komunikacja była cały czas. Dla mnie to fajna przygoda. Przy Fernando Santosie nie była to jednak łatwa robota. Teraz, gdy są Michał Probierz, Sebastian Mila, Tomasz Kuszczak czy reszta ekipy, to jeżdżę tam z największą przyjemnością, a wcześniej starałem się nie za długo przebywać przy kadrze – mówił działacz PZPN.

Biało-czerwoni kolejne spotkanie rozegrają w marcu. Reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią w pierwszym meczu barażowym awans do Europy. Jeśli ekipa Michała Probierza wygra, to zagra z lepszym z pary Walia – Finlandia.