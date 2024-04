Marcin Bułka ostatnio wymieniany jest w gronie kandydatów do wielkiego transferu. Bramkarz reprezentacji Polski łączony jest z Realem Madryt. Jerzy Dudek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty porównał polskiego golkipera do Thibaut Courtois.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka jest łączony z transferem do Realu Madryt

Reprezentant Polski ma znakomity sezon w lidze francuskiej

Jerzy Dudek porównał bramkarza Nicei do bramkarza Królewskich

Bułka przypomina profilem Courtois

Marcin Bułka dzięki znakomitej grze w tym sezonie trafił na radar topowych klubów. Wcześniej mówiło się o tym, że zainteresowany reprezentantem Polski jest Manchester United. Natomiast ostatnio coraz częściej słychać, że przed 24-latkiem wielki transfer do Realu Madryt.

Urodzony w Płocku golkiper na pewno imponuje warunkami fizycznymi, na co uwagę zwrócił Jerzy Dudek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Zdaniem byłego reprezentanta Polski profilem Marcin Bułka przypomina topowego bramkarza na świecie Thibaut Courtoisa.

– Profilem Bułce najbliżej właśnie do Courtois. To wysoki bramkarz, który podobnie jak Belg, dobrze gra nogami, potrafi również świetnie czytać grę. Po prostu gra jak nowoczesny bramkarz – powiedział Dudek w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z portalu WP Sportowe Fakty.

Co więcej, były bramkarz biało-czerwonych, a także Realu Madryt przyznał, że Bułka jest gotowy na duży transfer do Realu. Aczkolwiek jego zdaniem hiszpański klub poczeka na to, jak rozwinie się sytuacja. Przypomnijmy, że Courtois przechodzi kolejną rehabilitację po kontuzji, której doznał chwilę po tym, jak wrócił do treningów z zespołem. Aktualnie rolę pierwszego bramkarza Los Blancos pełni Andrij Łunin.

Marcin Bułka, który ma za sobą debiut w reprezentacji Polski, zagrał w tym sezonie w barwach Nicei 37 spotkań. Polak w bieżącej kampanii należy do ścisłej czołówki bramkarzy pod względem ilości czystych kont. Bułka zanotował aż 14 meczów w lidze bez straty bramki.