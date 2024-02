fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Paweł Wojtala

Paweł Wojtala zdradził, że od lat jest nękany przez stalkera

To mąż jego obecnej partnerki, z którym się rozwodzi

Stalker założył członkowi zarządu PZPN podsłuch, a nagrania wysyłał nawet prezydentowi kraju

Dramat obyczajowy. Wojtala nękany przez stalkera

Paweł Wojtala to były reprezentant Polski, który obecnie pełni funkcję prezesa Wielkopolskiego Związki Piłki Nożnej. Jest również członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W rozmowie dla portalu Interia.pl zdradził, że jego życie od kilku lat jest konsekwentnie uprzykrzane przez stalkera, którym jest mąż jego aktualnej partnerki. Była już para się rozwodzi, a poszkodowanym w całej sprawie jest sam Wojtala.

Jak przyznaje, kilka lat temu założono mu podsłuch, a nielegalnie zebrane materiały trafiały między innymi do Prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PZPN czy piłkarskich organów międzynarodowych.

– Z jednej strony to śmieszne, ale z drugiej – straszne. Nikomu nie życzę, żeby znalazł się w podobnej sytuacji… Przeróżne donosy wysyłane są na mnie od mniej więcej sześciu lat, z różną intensywnością. To permanentne nękanie mnie przez człowieka, z którym rozwodzi się moja obecna partnerka

– W zeszłym roku ta osoba usłyszała wyrok za podłożenie nam podsłuchu. To było przekroczenie wszelkich granic. Fragmenty stenogramów z tych nielegalnych nagrań trafiły nawet do prezydenta Andrzeja Dudy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, a nawet za granicę, do FIFA i UEFA. Przecież to samo w sobie brzmi absurdalnie… – wyjaśnia w rozmowie z portalem Interia.pl.

