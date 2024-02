fot. Imago/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma na koncie już 93 bramki w Lidze Mistrzów

Pod tym kątem jest trzecim najskuteczniejszym piłkarzem w całej historii rozgrywek

Polak ustępuje jedynie Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo

Lewandowski strzela jak na zawołanie. Kapitalne statystyki w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski trafił do siatki w środowym meczu Napoli – Barcelona. Jego bramka dała prowadzenie Dumie Katalonii, którego nie udało się utrzymać do ostatniego gwizdka. Mistrzowie Włoch wyrównali, zatem kwestia awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów pozostaje otwarta i rozstrzygnie się w rewanżu.

Dla Lewandowskiego to kolejny udany mecz w 2024 roku. Polak zdobył swoją drugą bramkę w tej edycji Ligi Mistrzów, a w całej swojej historii występów w tych elitarnych rozgrywkach ma ich już na koncie aż 93. W tej statystyce ustępuje jedynie Cristiano Ronaldo (140) i Leo Messiemu (129). Wyprzedza takie gwiazdy piłki nożnej, jak Karima Benzemę, Raula Gonzaleza, Thierry’ego Henry’ego czy Zlatana Ibrahimovicia. Biorąc pod uwagę, że spośród tych zawodników jest jedynym, który dalej gra w Europie, może jeszcze swój dorobek poprawić.

Większość goli Lewandowski uzbierał za czasów gry w Bayernie Monachium. Dla Barcelony w Lidze Mistrzów trafiał siedmiokrotnie, zaś dla Borussii Dortmund 17 razy.

Zobacz również: Lewandowski wyróżniony! Bardzo dobry mecz Polaka w Lidze Mistrzów