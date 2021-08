Stanisław Czerczesow według informacji mediów w ostatnim czasie był jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Tymczasem Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego dał do zrozumienia, że nowy prezes PZPN-u raczej nie bierze Rosjanina pod uwagę.

Cezary Kulesza został następcą Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN

Przed nowym sternikiem polskiej piłki kilka ważnych decyzji

Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego zakomunikował, że na razie nie jest brany pod uwagę wariant związany ze zmianą selelcjonera reprezentacji Polski

Paulo Sousa ma los w swoich rękach?

Stanisław Czerczesow po nieudanym dla Sbornej europejskim czempionacie zakończył swoją pracą z drużyną narodową. Tym samym pojawiły się głosy, że były trener Legii Warszawa może zostać nowym opiekunem Biało-czerwonych.

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra trzy spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata z: Albanią, San Marino i Anglią. Tajemnicą Poliszynela jest, że Sousa ma w tych bojach wywalczyć minimum siedem punktów. Margines błędu przed Portugalczykiem jest zatem niewielki. Jeśli polski team się potknie, to można przypuszczać, że w połowie przyszłego miesiąca może dobiec końca przygoda Sousy z Biało-czerwonymi.

Ostatnio między innymi Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl przekonywał, że Czerczesow może zastąpić byłego trenera Bordeaux. Wyklucza natomiast taki scenariusz Łukasz Olkowicz.

– Cezary Kulesza ma zamiar spotkać się z Sousą w jednym z pierwszych spotkań jako prezes PZPN. Chce, by trener usłyszał zapewnienie o spokoju pracy do końca eliminacji mistrzostw świata. Pojawiły się takie nieprzyjemne pogłoski, że nie wiadomo co będzie, że Kulesza jest nieprzewidywalny, że zwolni Portugalczyka. Sousa pozostanie na stanowisku i jeśli wywalczy awans na mundial, jego kontrakt automatycznie zostanie przedłużony. Zdementujmy jeszcze jedno. Kulesza nie rozważa Czerczesowa jako nowego selekcjonera – mówił dziennikarz Przeglądu Sportowego w magazynie 4-4-2 na antenie TVP Sport.

We wrześniu w roli gospodarza reprezentacja Polski zagra z Albanią (2 września) i Anglią (8 września_. Tymczasem z San Marino zagra na wyjeździe (5 września).

