PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Jak portugalskie media odnoszą się do nominacji Fernando Santosa na stanowisko trenera reprezentacji Polski? Na próżno szukać ocen, jednak warto zwrócić uwagę na to, jakie fragmenty wypowiedzi z konferencji prasowej są wyszczególniane w ojczyźnie nowego opiekuna polskiej kadry.

Fernando Santos został nowym trenerem reprezentacji Polski

Co portugalskie media piszą na temat opiekuna naszej kadry?

Trudno znaleźć konkretne opinie i oceny dotyczące tej nominacji

A Bola: Gafa Kuleszy

W jednym z artykułów została wspomniana pomyłka prezesa PZPN-u, Cezarego Kuleszy: – Fernando Santos został we wtorek zaprezentowany jako nowy trener reprezentacji Polski. Zanim portugalski trener zabrał głos, krótkie wprowadzenie należało do prezesa federacji tego kraju. Cezary Kulesza popełnił jednak gafę, myląc nazwisko: Filipe Santos.

A Bola: “To jest tajemnica państwowa”

Fernando Santos użył tego stwierdzenia w humorystyczny sposób. Nowy trener reprezentacji Polski został zapytany o pracę swojego poprzednika: – Rozumiem pytanie, ale w tej chwili nie odpowiem, bo mój poprzednik wykonał bardzo dobrą robotę. Czy zawodnicy grali dobrze, czy źle, kto grał lepiej, a kto gorzej… Oczywiście, mam swoje zdanie, widziałem wszystkich zawodników, ale nie będę teraz o tym mówił – rozpoczął Santos. – Chcę też najpierw porozmawiać z zawodnikami o tym, co możemy poprawić i co poszło dobrze. Dopiero po dokładnej analizie będę mógł odpowiedzieć na te pytania – dodał nowy selekcjoner Polaków.

A Bola: “Bez radości z gry nie wygrywa się spotkań”

Santos odniósł się do słów Lewandowskiego, który zdradził, że reprezentacja nie czuła radości z gry w piłkę. – Bez radości z gry nie wygrywa się spotkań. Gracze muszą się dobrze bawić. Ciężko jest wygrywać mecze, gdy drużyna nie jest zadowolona. Grupa musi być jak rodzina, być szczęśliwa z obecności w kadrze i czuć pasję, gdy reprezentuje swój kraj. Ważniejsza niż kwestia fizyczna jest kwestia psychiczna. Nie będę miał czasu na fizyczny trening piłkarzy, to zadanie ich klubów. Tutaj musimy upewnić się, że są szczęśliwi.

Trener z algorytmu wymyślonego przez Kuleszę. Ale czy to źle? Cezary Kulesza – mimo co najmniej trzech okazji na wtorkowej konferencji – nie przyznał, że o zatrudnieniu Fernando Santosa decydowała jego wizja gry, lecz doświadczenie. Nawet chciałem się do tego przyczepić, ale zmieniłem myślenie w trakcie tworzenia tego tekstu. Podobnie jak tego wstępniaka. Fernando Santos to największe nazwisko, jakie PZPN zatrudnił w swojej historii. Choćby Czytaj dalej…

O Jogo: “Wybór był trudny, ale wybraliśmy najlepszego”

Cezary Kulesza, prezes federacji, wyjaśnił, że kontrakt z portugalskim trenerem „składa się z dwóch cykli”, pierwszy ważny do Mistrzostw Europy 2024, a drugi do Mistrzostw Świata 2026. To rozwiązanie, które prezes federacji uznał za „najlepsze dla wszystkich”.

„Wybór był trudny, ale wybraliśmy najlepszego” – podsumował prezes federacji Cezary Kulesza, który jako swój pierwszy cel wskazał kwalifikacje do Mistrzostw Europy 2024.

O Jogo: „Chcę zostawić po sobie spuściznę”

Fernando Santos chce „pozostawić po sobie spuściznę” w polskiej piłce nożnej, podobnie jak uważa, że zrobił to w Portugalii i Grecji – Chcę zrobić w Polsce to, co zrobiłem w Grecji i Portugalii. Chcę zostawić po sobie spuściznę, coś, co będzie trwać (…), chcę położyć podwaliny pod budowę nowej kadry, skupiając się również na drużynie młodzieżowej – powiedział Fernando Santos na konferencji prasowej.

Record: “Znam tylko gwiazdy na niebie”

Na zakończenie konferencji portugalski szkoleniowiec zwrócił się także do wyróżniających się w reprezentacji Polski zawodników, po raz kolejny odrzucając możliwość faworyzowania kogokolwiek. – Mam takie powiedzenie, którego często używam: “Znam tylko gwiazdy na niebie”. I nigdy nie widziałem tam żadnej samej. Drużyna to musi być grupa gwiazd – zaznaczył Fernando Santos

Zobacz także: “Santos jest numerem jeden wśród wymienianych wcześniej trenerów”