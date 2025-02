Kulesza z przełomową decyzją. Na to czekali kibice reprezentacji

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja doczeka się dopingu na Narodowym?!

W ostatnich latach o wielu sprawach w kontekście reprezentacji Polski było bardzo głośno. Kibice zwracali uwagę na problemy kadrowe, błędy w selekcji oraz fatalne wybory zarówno kolejnych selekcjonerów, jak i prezesa Cezarego Kuleszy. Dziennikarze z kolei odkrywali afery wokół PZPN-u i wizerunkowe wpadki związku.

Poza tym jednak jednym z elementów, które wzbudzały w środowisku sporo emocji była sprawa zorganizowanego dopingu na PGE Narodowym. Dopingu, którego po prostu nie było. Kibice tylko spontanicznie co jakiś czas zrywali się do kilku okrzyków, lub też byli do tego zachęcani przez DJ i napisy na stadionowym telebimie. Teraz jednak ma się to zmienić, bowiem Cezary Kulesza w mediach społecznościowych zapowiedział, że wprowadzony zostanie zorganizowany doping kibiców na meczach kadry.

WIDEO: Mit Stadionu Narodowego. “To miało sens, gdy żarło”

– Wprowadzamy doping zorganizowany na domowych meczach reprezentacji Polski! Już na początku roku zleciłem odpowiednim departamentom w PZPN podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj zaprosiliśmy do biura federacji przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców Reprezentacji Polski – MyPolacyOrg. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które w pilotażowej formule wcielimy w życie już podczas najbliższych spotkań z Litwą oraz Maltą. Wszystkie osoby chętne do aktywnego i głośnego wspierania biało-czerwonych zapraszamy do sektora D15 – napisał prezes PZPN na platformie X (dawniej Twitter).

