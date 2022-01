fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Prezes PZPN Cezary Kulesza jest w trakcie poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Super Express poinformował, że w sobotę przed południem w Warszawie wylądował Fabio Cannavaro. Mistrz świata z 2006 roku jest umówiony na rozmowę ze sternikiem polskiej centrali w sprawie objęcia sterów nad Biało-czerwonymi.

Trwają rozmowy prezesa PZPN z kandydatami na nowego opiekuna reprezentacji Polski

Jednym z trenerów przymierzanych do pracy z Biało-czerwonymi, jest Fabio Cannavaro

Włoch przybył do Warszawy w sobotę samolotem z Neapolu w towrzystwie menedżera Pini Zahaviego, ujawnił Super Express

Reprezentacja Polski jednak pod batutą trenera z zagranicy?

Prezes PZPN Cezary Kulesza znalazł się okresie świątecznym w bardzo trudnym położeniu. Przyczynił się do tego Paulo Sousa, który podjął decyzję o zakończeniu współpracy z reprezentacją Polski. Portugalczyk skusił się na ofertę Flamengo Rio de Janeiro.

Najnowsze informacje Super Expresu wskazują, że stery nad Biało-czerwonymi może objąć Fabio Cannavao. Włoch kilka dni temu wysłał ofertę do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wygląda na to, że kandydatura byłego reprezentanta Włoch przypadła do gustu sternikowi polskiej centrali.

Zobacz także: Prezes PZPN skasował kilka kandydatur na nowego selekcjonera

48-latek przybył do Polski w towarzystwie agenta Pini Zahaviego. Jeśli Cannavaro przystanie na warunki zaproponowane przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, to ma otrzymać do współpracy dwóch polskich asystentów. Włoch obecnie pozostaje bez pracy po tym, jak rozstał się w 2019 roku z reprezentacją Chin.

Cannavaro nie jest jedynym trenerem, który wyraził chęć poprowadzenia reprezentacji Polski. W gronie zainteresowany tą posadą byli też między innymi: Avram Grant, Andrea Pirlo, czy Fabio Capello. Z polskich kandydatur najwyżej stoją akcje Adama Nawałki, czy Marka Papszuna. Chociaż pojawiły się również informacje, że rozważany jest temat zatrudnienia Jana Urbana.

Czytaj więcej: Kołtoń podzielił się opinią na temat jednego z kandydatów na selekcjonera

Rosja Polska 2.48 3.15 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. stycznia 2022 06:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin