Nowy zagraniczny kandydat na selekcjonera Polaków

PressFocus Na zdjęciu: Ante Cacić

Jak donosi Sport.pl, Ante Cacić to kolejny zagraniczny trener, który chciałby poprowadzić reprezentację Polski. 68-latek pracował dla kadry Chorwacji podczas Euro 2016.

Według informacji portalu Sport.pl, Ante Cacić chętnie przejąłby reprezentację Polski po Paulo Sousie

68-latek w przeszłości pracował, między innymi, w Dinamie Zagrzeb

Podczas Euro 2016 doszedł z reprezentacją Chorwacji do 1/8 finału

Ante Cacić kolejnym kandydatem do prowadzenia Biało-czerwonych

Od 29 grudnia w piłkarskiej reprezentacji Polski panuje bezkrólewie. To wówczas Polski Związek Piłki Nożnej postanowił zwolnić Paulo Sousę, a ten natychmiast przejął stery we Flamengo.

W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo kandydatów na nowego selekcjonera naszej kadry. Choć największe szanse daje się Polakom: Adamowi Nawałce czy Czesławowi Michniewiczowi, propozycji zza granicy jest znacznie więcej.

Na tej liście znajdują się Fabio Cannavaro, Dick Advocaat, Avram Grant czy Alexandre Guimaresa. Portal Sport.pl przekonuje, że to nie wszyscy chętni do przejęcia schedy po Sousie. Swoją kandydaturę zgłosił bowiem Ante Cacić.

68-latek swoje największe trenerskie sukcesy święcił w Dinamie Zagrzeb. To tam sięgnął po swoje jedyne trofea: mistrzostwo oraz Puchar Chorwacji w sezonie 2011/2012. Poza tym pracował w mniej znanych klubach, takich jak NK Lokomotiva czy Slaven Belupo. Dla nas najważniejsze jest jednak to, że ma doświadczenie w pracy reprezentacyjnej. Przez dwa lata prowadził kadrę Chorwacji, z którą wystąpił na Euro 2016. Tam jego podopieczni odpadli w 1/8 finału po spotkaniu z Portugalią. W kolejnej rundzie Portugalczycy odesłali do domu Polaków, prowadzonych przez Adama Nawałkę. Cacić został zwolniony z reprezentacji Chorwacji po zajęciu drugiego miejsca podczas eliminacji do mistrzostw świata w Rosji. Jego miejsce zajął Zlatko Dalić, który doprowadził kadrę do sensacyjnego wicemistrzostwa globu. 68-latek chciałby otrzymać od PZPN-u kontrakt obowiązujący aż do zakończenia mistrzostw Europy 2024.

Cacić prowadził Chorwatów w 25 spotkaniach, z których wygrał 15. Zakończył swoją przygodę zdobywając średnio 1,94 punktu na mecz. Preferowane przez niego systemy do 4-4-2 oraz 4-2-3-1. Jego ostatnim miejscem zatrudnienia był egipski Pyramids FC. Pozostaje bezrobotny od października 2020 roku.

