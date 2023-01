Pressfocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek był w piątek gościem programu Dwa Fotele na kanale Meczyki.pl. Były selekcjoner reprezentacji Polski pośrednio uderzył w Roberta Lewandowskiego. Odniósł się również do krytyki pod adresem biało-czerwonych.

Jerzy Brzęczek był w piątek gościem redakcji Meczyki.pl

Były selekcjoner biało-czerwonych zabrał głos na temat krytyki jaka spadła na reprezentację Polski

Zdaniem szkoleniowca niekiedy winny jest Robert Lewandowski i jego wypowiedzi

Brzęczek w mocnych słowach o atmosferze wokół Lewandowskiego

Po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze na reprezentację Polski spadła spora fala krytyki. Kibice narzekali na jakość gry biało-czerwonych, a na to nałożyła się jeszcze afera związana z premiami dla piłkarzy, a także zwolnienie Czesława Michniewicza.

Reprezentacja Polski była właśnie głównym tematem rozmowy z Jerzym Brzęczkiem, który był gościem programu Dwa Fotele na kanale Meczyki.pl. Były selekcjoner biało-czerwonych między słowami skrytykował Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem to od opinii kapitana kadry zależy medialna opinia na temat drużyny.

– Robert jest wielkim napastnikiem. To kapitan reprezentacji i najważniejsza postać. Myślę jednak, że jest wiele sytuacji, w szczególności w momentach pomeczowych, kiedy jest negatywny wynik, to wszyscy czekają, co powie kapitan. I te momenty bardzo często decydują o tym, jaka jest narracja w mediach – stwierdził Brzęczek.

– Myślę, że nie zawsze jest w tym wyważony i nie do końca w odpowiedni sposób to przekazuje. Później to ma straszne odbicie w świecie medialnym – dodał.

Zdaniem trenera 34-latek jest rzadko krytykowany, a atmosfera wokół Lewandowskiego nie służy pozostałym kadrowiczom.

– Robert nie jest sam na boisku. Jest jedenastu zawodników plus ci wszyscy, którzy są bardzo ważni na ławce i na trybunach.To takie charakterystyczne. Gdy wygrywamy, to jest “brawo Robert”, a gdy przegrywamy, to winni są drużyna i selekcjoner. Myślę, że to dla pozostałej grupy nie jest zbyt zachęcające i pozytywne – podsumował.

Kibice wciąż czekają na ogłoszenie nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zdaniem mediów, Cezary Kulesza o swojej decyzji poinformuje we wtorek. Faworytem do objęcia sterów biało-czerwonych jest Paulo Bento.