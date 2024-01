Były reprezentant Polski typuje kandydata do kadry. “Jeśli Peda tam jest, to dlaczego miałoby nie być jego?”

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Michał Helik

Reprezentacja Polski niebawem rozpocznie walkę o awans na Mistrzostwa Europy

Były kapitan kadry Jacek Bąk sugeruje, że Michał Probierz powinien postawić na Michała Helika

Selekcja w defensywie to obecnie największy problem Biało-Czerwonych

Helik w reprezentacji Polski? Były kapitan nie ma wątpliwości

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraże, które zadecydują o jej występie na nadchodzących Mistrzostwach Europy. W półfinale zmierzy się z Estonią, a po jej ewentualnym pokonaniu o awans zagra ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia.

Dwa zeszłoroczne zgrupowania pokazały, że największym problemem Michała Probierza będzie zestawienie defensywy. Biało-Czerwoni w ostatnich latach grają najczęściej w formacji z trzema środkowymi obrońcami. Polski selekcjoner odważnie postawił na 21-letniego Patryka Pedę, który na co dzień występuje w Serie C. Były kapitan reprezentacji Polski Jacek Bąk uważa natomiast, że powołanie do kadry powinien otrzymać Michał Helik, który notuje fantastyczny sezon na zapleczu Premier League.

– Michał Helik w tym sezonie dobrze się prezentuje. Nie dość, że regularnie gra w klubie, jest jego podporą to na dodatek strzela gole. Jeśli Patryk Peda jest w kadrze, to dlaczego miałoby w niej nie być Helika? Uważam, że gracz Huddersfield Town przydałby się drużynie narodowej. Jest mocniejszy fizycznie i przede wszystkim na co dzień gra w silniejszej lidze.

– Skoro na kadrze był Peda, a nie ma Helika to jest to dla mnie niezrozumiałe ze sportowego punktu widzenia. Może tworzą się dziwne układy. Wygląda to trochę tak, jakby chciało się postawić na młodego zawodnika, którego chce się wypromować. Nie uwziąłem się na Pedę, ale są od niego lepsi w tym momencie – mówi Bąk w rozmowie z TVP Sport.

28-latek zgromadził w lidze osiem bramek. Jego zespół natomiast rozczarowuje i najprawdopodobniej do końca kampanii będzie walczył o utrzymanie.

