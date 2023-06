PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

Tomasz Kłos skrytykował brak powołania do reprezentacji Kamila Glika

Zdaniem byłego reprezentanta Polski zmiana w linii obrony dzieje się zbyt szybko

Ekspert twierdzi, że kadra bez Glika nie ma przywódców

“Nie ma przywódcy jak Glik”

Jakiś czas temu Fernando Santos poinformował opinię publiczną o swoich powołaniach na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadrowicze zmierzą się w dwóch meczach, towarzysko z Niemcami oraz w eliminacjach do EURO 2024 z Mołdawią. Wybory selekcjonera wywołały jednak pewną dyskusję wśród ekspertów. Zdaniem niektórych błędem jest pominięcie Kamila Glika.

– Mamy potencjał, ale ja uważam, że to jest za szybko. Można by to było zrobić w zupełnie inny sposób. Dzisiaj nie widzę tego mimo, że chwaleni są Bednarek czy Kiwior, to w żadnym z nich nie ma przywódcy jak Glik – mówił na antenie RDC Polskie Radio Tomasz Kłos, były reprezentant Polski.

Kamil Glik od momentu przejęcia kadry przez Portugalczyka jest pomijany podczas powołań. W obecnym sezonie 25-latek rozegrał 18 spotkań na poziomie Serie B. Jego Benevento spadło z ligi.

