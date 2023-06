PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Kwiatkowski skomentował sprawę pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego

Rzecznik PZPN i reprezentacji Polski powiedział, że decyzja w sprawie czasu gry będzie podjęta w ostatniej chwili

Spotkanie Polska – Niemcy odbędzie się 16 czerwca 2023 roku

“On sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie”

Podczas najbliższego zgrupowania reprezentacji Polski ma dojść do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. Legenda kadry, oraz wieloletni kapitan drużyny narodowej ma zakończyć swoją reprezentacyjną karierę podczas spotkania z Niemcami. Będzie to dla niego 109 spotkanie z orzełkiem na piersi. Jednak od jakiegoś czasu pojawiają się dyskusje na temat tego, ile minut gry dostanie 37-letni Jakub Błaszczykowski. Teraz głos w sprawie zabrał Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN-u.

– Jakub Błaszczykowski dołączy do nas tylko na mecz. Wiemy cały czas, że Wisła jeszcze będzie grała mecze barażowe. Decyzje o tym ile minut zagra Kuba, będą podjęte w ostatniej chwili, bo on sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ile chciałby zagrać – stwierdził na antenie Kanału Sportowego Jakub Kwiatkowski.

Czytaj więcej: Ruch przeszedł drogę cierniową. Bez kibiców to by się nie udało!