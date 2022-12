PressFocus Na zdjęciu: Polska - Chile

Mateusz Borek w programie “Borowisko” na Kanale Sportowym odniósł się do zakończenia współpracy z Czesławem Michniewiczem. Polski dziennikarz uważa, że jeśli PZPN zdecydował się zrezygnować z usług dotychczasowego selekcjonera ze względu na styl to jest to nieodpowiedzialne zachowanie osób zarządzających polskim futbolem.

Czesław Michniewicz nie będzie już selekcjonerem reprezentacji Polski

Mateusz Borek skomentował decyzje PZPN

Dziennikarz odniósł się do stylu gry polskiej kadry

Borek skomentował działania PZPN

O możliwym zakończeniu współpracy z Czesławem Michniewiczem mówiło się już od kilkunastu dni, dlatego decyzja PZPN raczej nikogo nie dziwi. Tym faktem nie był także zaskoczony Mateusz Borek.

– Nie jestem zdziwiony tą sytuacją, bo klimat wokół tej sprawy zrobił się taki mętny. W ostatnim czasie było dużo kontrowersji, złych emocji i dla mnie to było oczywiste, że trener przestanie pełnić swoją funkcję – przyznał Borek w programie “Borowisko” emitowanym na Kanale Sportowym.

Oprócz licznych kontrowersji wokół polskiej kadry związanych między innymi z aferą premiową dużo mówiło się także o stylu gry polskiej reprezentacji. W tej kwestii Mateusz Borek ma zdecydowane zdanie i uważa, że jeśli ktoś myślał, że Biało-Czerwoni będą grać ofensywnie to po prostu nie znał Michniewicza.

– Czy to jest zwolnienie za styl gry reprezentacji? Byłoby to głęboko nieodpowiedzialne ze strony ludzi, którzy zarządzają polską piłką. To oznaczałoby, że byli kompletnie nieprzygotowani do zatrudnienia tego trenera, ponieważ ja w momencie przyjścia Michniewicza kompletnie nie spodziewałem się innego stylu. Wydaje mi się, że argumentem za jego zatrudnieniem była umiejętność wygrywania meczów z tymi teoretycznie mocniejszymi rywalami niezależnie od stylu. Dlatego trudno mieć teraz pretensje do niego, że ten styl nie był efektywny czy mówić o niewykorzystanym potencjale. Dla mnie to jest pomieszanie z poplątaniem, bo jeśli ktoś chciał ofensywnej, ładnej gry to należało zatrudnić innego trenera – twierdzi Borek.

Dyrektor TVP Sport wskazał faworyta do objęcia kadry biało-czerwonych Zwolnienie Czesława Michniewicza to obecnie temat numer jeden w polskich mediach. Media wymieniają już możliwych następców selekcjonera. Swoje typy przekazał również dyrektor TVP Sport – Marek Szkolnikowski. W czwartek z posadą selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Czesław Michniewicz Trwają poszukiwania nowego trenera biało-czerwonych Swojego faworyta wskazał dyrektor TVP Sport – Marek Szkolnikowski Dwóch mocnych kandydatów Czytaj dalej…

Roberto Martinez, Herve Renard czy Paulo Bento to trenerzy, którzy są wymieniani wśród kandydatów do objęcia schedy po Czesławie Michniewiczu. Mówi się także o polskich trenerach Janie Urbanie czy Marku Papszunie, ale wydają się to mniej prawdopodobne opcje.

Zobacz również: Boniek uderzył w reprezentantów Polski po zwolnieniu Michniewicza. “Zabrakło im jaj”