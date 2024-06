Boniek zaskoczył tuż przed meczem z Austrią. “Mamy lepszych piłkarzy”

"Jeżeli fizycznie wytrzymamy to możemy wygrać, bo mamy lepszych piłkarzy" napisał na platformie X Zbigniew Boniek, który jest optymistą przed meczem z Austrią.

ZUMA Press / ALamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zgadza się, czy jednak nie?

Już za kilka godzin piłkarska reprezentacja Polski na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zmierzy się z reprezentacją Austrii. Stawką tej rywalizacji będą nie tylko punkty w tabeli, ale i awans do kolejnej fazy Euro 2024 w Niemczech. Obie reprezentacje po pierwszej serii gier mają na swoim koncie zero punktów, więc dla każdej jest to mecz o wszystko. Jednak według ekspertów i bukmacherów, nieznacznym, ale jednak, faworytem są nasi rywale.

Mimo to Biało-Czerwoni – nawet na tym turnieju – pokazali już, że potrafią rywalizować z mocniejszymi od siebie. W starciu z Holandią byliśmy bowiem zespołem bardzo groźnym, który kilkukrotnie zagroził bramce Oranje. W dzisiejszym meczu być może będzie podobnie, a może i nawet lepiej. Optymistą przed tą rywalizacją jest Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN na platformie X (dawniej Twitter) podzielił się ze swoimi obserwującymi ciekawym przemyśleniem na temat jakości składu obu drużyn narodowych.

– Co czuję? Jeżeli fizycznie to wytrzymamy to możemy wygrać, bo mamy lepszych piłkarzy – ocenił Zbigniew Boniek.

Piątkowe spotkanie będzie transmitowane od godziny 18:00 na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz dostępny będzie także w internecie, na stronie TVP Sport oraz w aplikacji.

