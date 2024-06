Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder i Nicola Zalewski

Statystki na Euro nie są dla nas dobre

Reprezentacja Polski już dzisiaj o godzinie 18:00 rozegra swój mecz o wszystko podczas Euro 2024 w Niemczech. Rywalizacja z reprezentacją Austrii zdecyduje o tym, czy Biało-Czerwoni wyjdą z grupy, czy jednak nasza przygoda podczas tego turnieju zakończy się po trzech meczach. Podobna sytuacja panuje w obozie naszego rywala, tak więc spodziewać się można bardzo zaciętego i pełnego poświęcenia pojedynku, choć to oczywiście podopieczni Ralfa Rangnicka są faworytem tej rywalizacji.

Optymizmem nie mogą napawać także statystki przed tym meczem. Szczególnie słabo prezentują się te w kwestii zdobytych bramek przez nasz zespół narodowy podczas mistrzostw Europy i odniesionych zwycięstw w regulaminowym czasie gry.

Jak wyliczyła OPTA, która zajmuje się gromadzeniem statystyk piłkarskich, reprezentacja Polski wśród zespołów, które rozegrały przynajmniej 10 spotkań w historii Euro ma drugą najgorszą średnią bramkową na mecz. Kibice podczas 14 spotkań Biało-Czerwonych w finałach mistrzostw Europy zobaczyli tylko 26 goli (11 strzelonych, 15 straconych), czyli średnio 1,86 na mecz. Gorsi pod tym względem są tylko Włosi, którzy ten wskaźnik mają na poziomie 1,84.

Co więcej, Polska wygrała tylko dwa mecze z 14 w swojej historii na Euro (pozostały bilans to 7 remisów, 5 porażek). Miały one miejsce podczas turnieju we Francji w 2016 roku, gdzie wówczas lepsi okazaliśmy się od Irlandii Północnej i Ukrainy. Wskaźnik wygranych wynosi więc raptem 14 procent i jest drugim najniższym wśród drużyn, które rozegrały przynajmniej 10 meczów w finałach. Polska wyprzedza tylko Rumunię, która ma jedną wygraną w 16 meczach. Jej odsetek wygranych to raptem 6 procent.

