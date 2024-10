Boniek domaga się wyjaśnień od selekcjonera reprezentacji Polski

Zbigniew Bonie w programie "Prawda Futbolu" zadał Michałowi Probierzowi pięć pytań. Zapytał, dlaczego Taras Romanczuk oraz Bartosz Slisz nie znajdują się wśród powołanych do reprezentacji Polski.

Independent Photo Agency / LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek oczekuje odpowiedzi do Michała Probierza

Reprezentacja Polski po czterech kolejki w ramach Ligi Narodów zajmuje trzecią lokatę i nie może być pewna utrzymania w Dywizji A. Podczas październikowego zgrupowania Biało-Czerwoni przegrali z Portugalią (1:3) oraz zremisowali z Chorwacją (3:3). Po tych spotkaniach Zbigniew Boniek był gościem Romana Kołtonia w programie “Prawda Futbolu”. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej poruszył szereg kluczowych kwestii związanych z selekcją Michała Probierza oraz przyszłością polskiej kadry.

Boniek zwrócił uwagę na brak klarowności w kwestii wyłonienia podstawowego bramkarza reprezentacji. Po ponad roku od objęcia przez Probierza roli selekcjonera, nadal nie ma ostatecznej decyzji, kto powinien być głównym golkiperem. Ponadto zauważył brak wyraźnego lidera w środku pola, co wpływa na organizację gry i stabilność drużyny.

W dalszej części rozmowy poruszył także kwestię absencji Tarasa Romanczuka i Bartosza Slisza w kadrze. Wyraził zdziwienie, dlaczego doświadczeni piłkarze nie znajdują się wśród powołanych.

Boniek ma obawy przed zbyt szybkim wprowadzaniem młodszych zawodników do drużyny narodowej. Zauważył, że niektórzy piłkarze, którzy nie byli podstawowymi zawodnikami reprezentacji U-21, otrzymywali powołania do seniorskiej kadry. Jego zdaniem nie byli w pełni przygotowani do gry na tym poziomie. Reprezentację Polski w listopadzie czekają dwa starcia – z Portugalią w Porto oraz ze Szkocją w Warszawie.