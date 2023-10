"Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa Trenera. Peda najlepszy- inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał , ze można to tak poukładać. Brawo - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek.