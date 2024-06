Arkadiusz Milik wyjawił, kiedy wróci do gry. Przeszedł zabieg

Arkadiusz Milik w meczu z Ukrainą doznał kontuzji, która wykluczyła go z Euro 2024. W rozmowie z TVP Sport napastnik zdradził, jak przebiega rehabilitacja.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wraca do zdrowia. Najnowsze informacje

Mecz towarzyski z Ukrainą przed Euro 2024 okazał się bardzo pechowy dla Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski musiał opuścić boisko już na samym początku, gdy doznał kontuzji kolana.

Jak się później okazało, kontuzja wyeliminowała napastnika z mistrzostw Europy. Niemniej jednak Milik pojawił się na meczu z Austrią, aby wspierać Biało-czerwonych i pełnić rolę eksperta TVP Sport. W rozmowie ze stacją zdradził, jaki jest jego obecny status zdrowotny.

– Jedenaście dni temu miałem wykonany zabieg. Od tamtego czasu większość mojej rehabilitacji odbywam w Turynie. Cieszę się, że mogę tutaj dopingować reprezentację Polski, choć wolałbym być tutaj w innej roli. Życie pisze różne scenariusze. Doceniam to, co jest. Myślę, że za dwa-trzy tygodnie wrócę do treningów – powiedział Arkadiusz Milik w rozmowie z TVP Sport.

Wymuszona przerwa Milika to bez wątpienia spory problem dla piłkarza i Juventusu. Wiele mówi się, że klub chce sprzedać zawodnika, a kontuzja skutecznie utrudnia rozpoczęcie negocjacji. Gazeta “La Gazzetta dello Sport” informowała, że marzeniem Polaka byłaby gra w Premier League.

