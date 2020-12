Znana przyszłość Macieja Rybusa!

Maciej Rybus parafował nową umowę z Lokomotiwem Moskwa, poinformował klub ze stolicy Rosji. Reprezentant Polski związał swoją przyszłość z Kolejarzami do końca czerwca 2022 roku. W związku z tym zawodnik może być spokojny o swoje miejsce pracy po mistrzostwach Europy.

Maciej Rybus dołączył do teamu z Moskwy w 2017 roku z Olympique Lyon, kosztując blisko dwa miliony euro. Jak na razie polski zawodnik w szeregach rosyjskiego teamu wystąpił łącznie w 97 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i pięć asyst.

31-latek od momentu, gdy dołączył do Lokomotiwu, to wygrał z nim mistrzostwo Rosji i Puchar Rosji. Warto zaznaczyć, że Rybus to nie jedyny Polak w tym zespole. Szeregi stołecznej ekipy reprezentuje też Grzegorz Krychowiak, który ma kontrakt ważny z tym klubem również do końca czerwca 2022 roku.