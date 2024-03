IMAGO / Middle East Images / YAGIZ GURTUG Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest prawdziwym objawieniem tego sezonu

Polak kapitalnie radzi sobie w lidze tureckiej, gdzie jest gwiazdą

Teraz jednak miejscowe media krytycznie patrząc na jego ostatnie boiskowe poczynania

Turcy zaczynają się niepokoić?

Sebastian Szymański od momentu przeprowadzki do Turcji latem tego roku z ekipy PSV spisuje się fantastycznie i jest jedną z absolutnie fundamentalnych postaci zespołu Fenerhahce Stambuł. Reprezentant Polski dotychczas zdobył aż 12 goli i zanotował 14 asysty w 42 meczach w barwach ekipy znad Bosforu. A to trzeba przyjąć ze sporym uznaniem, nawet jeśli mówimy o ligowym potentacie. Niemniej przez ten fakt europejscy giganci coraz częściej zaglądają w kierunku Polaka i myślą o sprowadzeniu go do swojej drużyny. Regularnie pojawiają się pogłoski o obserwacji ze strony m.in. klubów z Premier League czy Napoli oraz Milanu.

Jednak teraz media z Turcji dość mocno skomentowały ostatnie boiskowe poczynania byłego gracza Legii Warszawa. Sebastian Szymański to jeden z najważniejszych transferów Fenerbahce. Znajduje się na listach transferowych wielu klubów w Europie. Jednakże polska gwiazda w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ani razu nie pojawiła się na liście strzelców. Ma to wpływ na zespół – pisze “gazetedamga.com.tr.” cytowana przez “Sport.pl”.

