Tomasz Kędziora z pierwszym golem w sezonie

W sobotni wieczór Dynamo Kijów przystąpiło do spotkania z Kołos Kowaliwka. Na boisku działo się bardzo dużo, ponieważ gospodarze do przerwy prowadzili już (6:0). Jednego z gola strzelił Tomas Kędziora, dla którego jest to premierowe trafienie w nowym sezonie.

Tomasz Kędziora zdobył pierwszego gola w nowym sezonie

Dynamo Kijów pozostaje liderem ukraińskiej Premier League

Tomasz Kędziora wpisał się na listę strzelców

W sobotę ruszyły kolejne spotkania w ramach 6. kolejki ukraińskiej Premier League. W starciu Dynama Kijów z Kowaliwką w wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się Tomasz Kędziora.

Trzeba przyznać, że zespół, w którym występuje polski defensor zdeklasował przeciwnika jeszcze przed przerwą. Zaledwie po 10 minutach było już (2:0). Tuż przed upływem półgodziny cegiełkę do pewnego triumfu dołożył właśnie 27-latek z Sulechowa.

Co ciekawe, nie był to koniec strzeleckich emocji. Piłkarze Dynamo wygrali ten mecz jeszcze w pierwszej połowie, ponieważ do szatni schodzili już przy stanie (6:0).

Na ten moment zespół z Kijova nadal zajmuje fotel lidera. Natomiast Tomasz Kędziora łącznie rozegrał już 162 spotkania dla Dynama, notując w nich 18 asyst oraz siedem goli.

Dodajmy tylko, że reprezentant Polski będzie na jesień rywalizował w Lidze Mistrzów, gdzie zmierzy się wielkimi markami europejskiego futbolu.

