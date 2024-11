Szymański z trafieniem. Grad bramek w meczu Fenerbahce

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański ustalił wynik spotkania

Sebastian Szymański wyjazdowy mecz Fenerbahce przeciwko Kayserispor rozpoczął na ławce rezerwowych. Jose Mourinho wpuścił Polaka na boisko w 64. minucie.

W 88. minucie spotkania 13. kolejki ligi tureckiej Fenerbahce wyprowadziło kontrę po nieudanym rzucie rożnym wykonanym przez gospodarzy. Oguz Aydin świetnie poradził sobie z obrońcami w polu karnym rywala i podał do Szymańskiego na pustą bramkę. Polak takiej okazji oczywiście nie zmarnował i skierował piłkę do siatki, ustalając wynik spotkania na aż 6:2.

Oprócz byłego piłkarza Legii Warszawa bramki zdobyli także Dusan Tadic, dwukrotnie Oguz Aydin, Youssef En Nesyri oraz Filip Kostic. Dla gospodarzy samobójcze trafienie zaliczył obrońca drużyny Mourinho, Alexander Djiku. Drugiego gola dla Kayserisporu zdobył Dimitrios Kolovetsios.

Dla Sebastiana Szymańskiego jest to pierwsze trafienie w tym sezonie w tureckiej Super Lig. W lidze do tej pory wystąpił w 12. spotkaniach, w których zdobył także dwie asysty. Nie jest to jednak jego premierowa bramka w obecnym sezonie. Pierwszą zdobył w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko szwajcarskiemu Lugano.

Polak we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 20. meczach, w których zdobył 2 gole i 3 asysty. Wystąpił także w 5. spotkaniach reprezentacji Polski w Lidze Narodów, w których zdobył dwie bramki.

