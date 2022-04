Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański łączony był w ostatnich tygodniach z przenosinami do Realu Sociedad. Polak chce opuścić Dynamo Moskwa ze względu na sytuację polityczną w Rosji, a jego agent intensywnie pracuje nad umożliwieniem mu tego. Reprezentant Polski prawdopodobnie zmieni pracodawcę dopiero latem.

Sebastian Szymański chce odejść z Dynama Moskwa

Wpływ na decyzję Polaka ma sytuacja polityczna w Rosji

Jego agent wyklucza odejście na wypożyczenie przed końcem sezonu

Szymański szanuje klub i chce dokończyć sezon w Rosji

Agent reprezentanta Polski – Mariusz Piekarski, w rozmowie z Mateuszem Borkiem i Adamem Sławińskim opowiedział o kulisach potencjalnego transferu Sebastiana Szymańskiego. Jak się okazuje, reprezentant Polski prawdopodobnie do końca sezonu pozostanie w obecnym klubie i dopiero latem poszuka nowego pracodawcy. Przepisy FIFA zgodnie z którymi po agresji Rosji na Ukrainę piłkarze z tamtejszych lig mogą odejść na wypożyczenia wciąż obowiązują. Deadline przypada jednak już na 7 kwietnia.

– Do siódmego kwietnia to w ogóle nie ma szans dopasować się w to okienko, które zostało otwarte. Dzisiaj kluby Premier League, włoskie, Bundesligi powiedziały, że nie będą przyjmować piłkarzy z Rosji i Ukrainy, więc najrozsądniej było podjąć tę decyzję. Został tak naprawdę miesiąc ligi – stwierdził agent.

– Będziemy wybierać między klubami top pięć. Sebastian ma swoją ulubioną ligę, jest parę bardzo ważnych tematów. Jesteśmy z tymi klubami w kontakcie, więc tak na spokojnie po zakończeniu ligi, do czego zostały cztery-pięć tygodni, przyszłość Sebastiana się rozjaśni – dodał.

Wiele mówiło się o transferze do Realu Sociedad. Te pogłoski zdementował jednak Piekarski.

– Real Sociedad to dziennikarze hiszpańscy podali. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to my rozmawiamy z innymi klubami. Oczywiście, byliśmy w kontakcie i tak dalej, ale nie ma tam odzewu takiego. Pamiętajmy, że Sebastian jest bardzo drogim piłkarzem –stwierdził.

Szymański przez portal Transfermarkt wyceniany był w grudniu na 13 milionów euro. Wartość ta mogła jednak nieco spaść w związku z sytuacją polityczną w Rosji.

– Jeżeli chodzi o te ligi top pięć, no wiadomo, w Anglii każdy klub stać na Sebastiana, ale jeżeli chodzi o te dalsze ligi, czyli włoską, hiszpańską, niemiecką, francuską, to musimy patrzeć na tabelę do szóstego miejsca. Cena? Nie jest to osiem i nie jest dwadzieścia. Naście… – wyznał.

– W klubie wszyscy są świadomi tego, że Sebastian po sezonie odchodzi i naprawdę zaczynamy już konkretnie rozmawiać z klubami. Są to zaawansowane rzeczy – zakończył.

Sebastian Szymański w tym sezonie jest jedną z wiodących postaci Dynama Moskwa. Polak rozegrał 23 mecze w których strzelił sześć bramek i zanotował osiem asyst.

