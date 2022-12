fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański w końcówce roku błysnął skutecznością w jednym ze sparingów Feyenoordu Rotterdam. Reprezentant Polski zdobył bramkę, a ponadto zanotował dwie asysty w spotkaniu kontrolnym przeciwko Go Ahead Eagles.

Sebastian Szymański nie zapomniał swojej skuteczności

Polski pomocnik zdobył bramkę i zaliczył dwa kluczowe podania

Feynoord Rotterdam w sparingu mierzył się z Go Ahead Eagles

Szymański w formie przed wznowieniem rozgrywek ligowych

Sebastian Szymański w trakcie mistrzostw świata w Katarze nie błyszczał formą. W każdym razie w klubie były zawodnik warszawskiej Legii wygląda znów na solidnego zawodnika. Szymański zaliczył niezły występ w jednym ze sparingów Feyenoordu Rotterdam.

Polski pomocnik jest w trakcie przygotowań do wznowienia ligi holenderskiej, co będzie miało miejsce 8 stycznia. Wówczas ekipa z De Kuip wróci do ligowego grania. W spotkaniu kontrolnym z Feyenoordem Rotterdam polski piłkarz strzelił gola, a ponadto zaliczył dwa kluczowe podania, dając do zrozumienia, że jest w bardzo dobrej dyspozycji.

Szymański bramkę zdobył już w 17. minucie. Później natomiast asystował przy trafieniach Patrika Walemarka oraz Igora Paixao. Ostatecznie zespół Polaka wygrała sparing aż 7:4.

Team z Rotterdamu pierwszy oficjalny mecz w 2023 roku rozegra przeciwko Utrechtowi. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia o godzinie 12:15. Feynoord jest aktualnie liderem Eredivisie z dorobkiem 33 punktów.

Czytaj więcej: Legendarny trener z apelem do Lewego. “Nie możesz publicznie mówić czegoś takiego”