Czesław Michniewicz zakończy z końcem roku pracę z reprezentacją Polski. Jednocześnie nie będzie ciągłości pracy w drużynie narodowej i kolejny raz dojdzie do zmiany opiekuna Biało-czerwonych. Kilka słów na ten temat w rozmowie z RMF FM wyraził Antoni Piechniczek.

Czesław Michniewicz z końcem grudnia przestanie prowadzić reprezentację Polski

Na temat decyzji prezesa PZPN kilka słów wyraził Antoni Piechniczek

Legendarny trener w rozmowie z RMF FM wypowiedział też kilka słów w kierunku Roberta Lewandowskiego

Piechniczek skrytykował Lewandowskiego

Czesław Michniewicz został powołany na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski z jasnym celem, aby najpierw wywalczyć awans na mundial, a następnie utrzymać się w dywizji A oraz znaleźć się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Te cele Biało-czerwoni zrealizowali. Atmosfera wokół kadry sprawiła jednak, że wygasający kontrakt selekcjonera nie zostanie przedłużony. Zaskoczenia taką decyzją nie ukrywał były opiekun polskiej kadry.

– Przyznam, że jest to dla mnie zaskoczenie. Ale jak reprezentacja i trener Michniewicz byli w Katarze, to już się zanosiło, były takie rozmowy, były takie sugestie. Ja osobiście dziwię się, bo jakby na to nie popatrzeć, to prezes Kulesza zatrudnił trenera Michniewicza, a trener Michniewicz zrobił z niego prezesa, który też po 36 latach, prowadząc całą ekipę na mistrzostwach świata, może wpisać w swoim CV, że wyszedł z grupy i skończył na tym samym etapie, co 36 lat temu nasza reprezentacja w Meksyku – powiedział Antoni Piechniczek w rozmowie z RMF FM.

Legendarny polski trener pozwolił sobie na ocenę, co mogło wpłynąć na podjęcie decyzji o odwołaniu selekcjonera.

– Znam prawie wszystkich selekcjonerów, którzy pracowali w reprezentacji na przestrzeni 30, a nawet 50 lat, wśród nich widziałbym paru takich, którzy podjęliby taką decyzję, jaką ja bym podjął. A jaką bym podjął? Otóż ja bym poprosił pana premiera na pięciominutową rozmowę w cztery oczy i powiedziałbym mu: panie premierze, w co się pan pakuje? Piłkarze dostają tak wysoką premię za wyjście z grupy z pieniędzy, które PZPN otrzymuje z FIFA, że absolutnie to wystarczy i te pieniądze, które pan dorzuca do tej kasy są absolutnie niepotrzebne – tłumaczył były selekcjoner.

Piechniczek w końcu dał do zrozumienia, że nie popisał się w całej sprawie Robert Lewandowski, który wprost nigdy nie wsparł Czesława Michniewicza. Jednocześnie wokół kadry powstało piekiełko.

– Nie wierzę, że Czesław Michniewicz nie miał czegoś, czego mógłby się od niego nauczyć nawet Lewandowski. Robert ma dużą siłę w reprezentacji, gdyby był lojalny, mógłby powiedzieć: zaufajmy selekcjonerowi jeszcze raz – powiedział 80-latek.

Piechniczek wyraził też kilka słów bezpośrednio w kierunku kapitana reprezentacji Polski. – Nie możesz publicznie mówić czegoś takiego, co powiedziałeś parokrotnie, nie możesz gestami zdradzać, co chcesz przekazać. Niestety, pamiętaj, że jesteś tylko piłkarzem. Dwa razy zmieniłeś trenerów reprezentacji Polski, a trener klubowy stoi z boku i się patrzy. I dojdzie do wniosku “ja ciebie szybciej skasuję niż ty mnie”. Nie wiadomo, co będzie za pół roku, za półtora w Barcelonie. Wtedy rachunki zostaną wyrównane – ostrzegał trener napastnika Katalończyków.

Reprezentacja Polski do gry wróci w marcu, rozgrywając dwa spotkania w ramach eliminacji do Euro 2024 roku. Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami i Albanią.

