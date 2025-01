Solskjaer wraca na ławkę. Oto nowy klub byłego trenera Man United

Ole Gunnar Solskjaer został oficjalnie nowym trenerem tureckiego klubu Besiktas JK. Norweg podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Besiktas wybrał trenera, Solskjaer wraca do pracy po czterech latach

Ole Gunnar Solskjaer największe wyzwanie w trenerskiej karierze ma prawdopodobnie za sobą. W latach 2018-2021 odpowiadał za wyniki Manchesteru United. Największym sukcesem w pracy na Old Trafford było zajęcie 2. miejsca w Premier League w sezonie 2020/2021.

Ze względu na słabe wyniki Solskjaer stracił zaufanie zarządu, co skończyło się zwolnieniem w listopadzie 2021 roku. Od tego momentu Norweg nie zdecydował się podjąć żadnego innego wyzwania. Na brak ofert narzekać jednak nie mógł, bowiem wymieniano go w gronie kandydatów do przejęcia roli selekcjonera reprezentacji Szwecji. Zamiast pracy w zawodzie trenera 51-latek został analitykiem UEFA.

Przerwa od pracy trenerskiej trwała ponad 4 lata, lecz w połowie stycznia została oficjalnie zakończona. Ole Gunnar Solskjaer został nowym trenerem Besiktasu JK. Z tureckim klubem związał się kontraktem do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Kulübümüzden Açıklama | Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya varılmıştır.



🔗 https://t.co/AYuThUiu3e pic.twitter.com/PpncBwDfcP — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 18, 2025

Besiktas w momencie zatrudnienia Solskjaera zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Norweski szkoleniowiec w nowym zespole zadebiutuje już w sobotę (18 stycznia) w starciu z Samsunsporem w ramach 20. kolejki ligi tureckiej.

Solskjaer oprócz pracy w Manchesterze United ma także w swoim CV takie kluby jak Molde czy Cardiff. Z norweską drużyną dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju oraz zdobył krajowy puchar.