Erling Haaland podpisał nowy kontrakt z Manchesterem City, który będzie obowiązywał do czerwca 2034 roku. Według dziennika AS w umowie znalazł się specjalny zapis, który pozwoli mu odejść wcześniej.

Źródło: AS

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland może opuścić Man City w 2029 lub 2030 roku

Manchester City w piątek (17 stycznia) przekazał światu sensacyjne wieści ws. jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Erling Haaland podpisał nowy kontrakt z klubem, który będzie ważny aż do czerwca 2034 roku. Co więcej, nowa umowa Norwega należy do jednej z najwyższych w historii sportu. Na konto napastnika ma wpływać tygodniowo aż 500 tysięcy funtów.

Decyzja o pozostaniu Haalanda w Manchesterze City z pewnością nie ucieszy Realu Madryt. Królewscy od dawna marzyli o sprowadzeniu reprezentanta Norwegii na Santiago Bernabeu. Jeśli wierzyć doniesieniom z Hiszpanii nowe porozumienie na linii Haaland – Man City nie przekreśla szans Los Blancos na przeprowadzenie spektakularnego transferu. Jak przekazał Marco Ruiz z dziennika AS w kontrakcie piłkarza znalazła się specjalna klauzula, który umożliwi mu zmianę barw klubowych w połowie trwania umowy.

Wspomniany zapis umożliwiający zmianę klubu ma zostać aktywowany latem 2029 lub 2030 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, lecz wiadomo, że kwota klauzuli z każdym rokiem trwania kontraktu będzie coraz mniejsza.

Haaland w barwach Manchesteru City występuje od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Borussii Dortmund. Jak dotąd w zespole Pepa Guardioli rozegrał 126 spotkań, w których zdobył aż 111 goli i zanotował 15 asyst.