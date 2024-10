Chuligański wybryk w trakcie spotkania 5 Ligi z udziałem Stoczniowca Gdańsk i KS Sokół Bożepole Wielkie. Następstwem ataku było to, że niepełnosprawne dziecko trafiło do szpitala.

Wstrząsające wydarzenia podczas meczu Stoczniowiec Gdańsk – KS Sokół Bożepole Wielkie

Chuligański wybryk miał miejsce w trakcie sobotniego starcia 5 Ligi, gdy do rywalizacji stanęły zespoły Stoczniowca Gdańsk i KS Sokoła Bożepole Wielkie. Jak informuje RMF FM, do ataku doszło na obiekcie przy ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku. W okolicach mniej więcej 60 minuty grupa zamaskowanych osób wbiegła na stadion, atakując fanów gości, mających wywieszoną flagę swojej drużyny.

– Flaga sobie wisiała, oni podbiegli, popchnęli ich, zerwali (flagę) i zaczęli ich tam okładać – mówił wiceprezes Sokoła Bożepole Wielkie – Sebastian Rokgosz. Działacz jednocześnie przekazał, że spotkanie zostało przerwane. Co prawda arbiter zawodów wraz z delegatem mieli plan, aby gra była kontynuowana, ale władze Sokoła nie wyraziły na to zgody.

Stoczniowiec Gdańsk, będący gospodarzem wydarzenia opublikował natomiast specjalne oświadczenie na swoim profilu na Facebooku, potępiając zdecydowanie agresywne zachowania.

Oświadczenie Stoczniowca Gdańsk

“Zarząd SKS Stoczniowiec Gdańsk jest zbulwersowany i załamany wydarzeniami, które miały miejsce podczas meczu ligowego naszego zespołu z Sokołem Bożepole. Na nasz obiekt wtargnęła grupa chuliganów, niezwiązana z klubem Stoczniowiec. W efekcie napaści dwoje nieletnich kibiców gości odniosło obrażenia” – brzmi wiadomość opublikowana w mediach społecznościowych klubu z Gdańska.

“Jest nam niezmiernie przykro, że kibice naszych gości zostali napadnięci i poturbowani przez nieznanych sprawców na naszym obiekcie. Jako klub organizujący mecz V ligi, nie byliśmy w stanie zapobiec tym bulwersującym wydarzeniom. Nie zostaliśmy poinformowani przez klub Sokół Bożepole o przyjeździe zorganizowanej grupy kibiców i nie wzmocniliśmy ochrony na ten mecz. Nie zdawaliśmy sobie również sprawy, z tego, że sympatycy klubu Sokół Bożepole mogą budzić negatywne emocje u jakichś grup pseudokibiców. Nie potrafimy zrozumieć, jak mecz V ligi, gdzie zainteresowanie jest nikłe, może wywołać taką skalę agresji i tak negatywne emocje.” – czytamy dalej.

Trzy osoby poszkodowane

W związku z sobotnimi wydarzeniami trzy osoby zostały poszkodowane. W tym gronie znalazło się dwóch 31-latków i 14-latek, poinformował RMF FM. W sprawie głos zabrała też Prezydent Miasta – Aleksandra Dulkiewicz.

“Podczas meczu V ligi pomiędzy Stoczniowcem Gdańsk a KS Sokół Bożepole Wielkie doszło do skandalicznych wydarzeń. Zamiast emocji sportowych, na trybunach doszło do brutalnej bijatyki. Około 20 chuliganów wbiegło na stadion i pobiło kibiców Sokoła, w tym osoby starsze, a nawet niepełnosprawne dziecko‼️ W Gdańsku nie ma miejsca na takie akty bezmyślnej przemocy i agresji. To nieakceptowalne zachowanie musi spotkać się z surowymi konsekwencjami!” – napisała prezydent Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz w specjalnym komunikacie.

“W najbliższym czasie zaproszę szefa Pomorski Związek Piłki Nożnej, aby osobiście porozmawiać o tych wydarzeniach i podjąć stosowne kroki, które zapobiegną podobnym sytuacjom w przyszłości” – uzupełniła 45-latka.

