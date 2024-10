Legia sonduje rynek trenerski, sądny mecz dla Goncalo Feio

Legia Warszawa w meczu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Jagiellonią Białystok. TVPSport.pl daje do zrozumienia, że to spotkanie może być kluczowe dla Goncalo Feio.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia wytrzyma ciśnienie? Waży się przyszłość Goncalo Feio

Legia Warszawa w tej kampanii nie zachwyca. Wojskowi z jasnym celem przystępowali do sezonu, aby nie tylko wywalczyć miejsce premiowane grą w eliminacjach do europejskich pucharów, ale też odzyskać mistrzostwo kraju. Na dzisiaj do tego daleka droga. Jak na razie legioniści w 10 meczach PKO BP Ekstraklasy wygrali cztery razy, w trzech spotkaniach zremisowali i trzykrotnie przegrali. Tym samym pewny swojej przyszłości w klubie nie może być trener Goncalo Feio.

Serwis TVPSport.pl przekonuje, że w klubie z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej spokoju ostatnio nie ma. Jednocześnie realne może być to, że spotkanie Legii z aktualnym mistrzem Polski będzie sądne dla szkoleniowca Wojskowych. Tym bardziej że według wieści Piotra Kamienieckiego z TVPSport.pl prawdą są pogłoski o poszukiwania nowego trenera przez stołeczny klub za granicą.

– Spojrzenia kierowane są w różnych kierunkach. Wojskowi monitorowali opcje związane z Półwyspem Iberyjskim. Tam w grę wchodzą trenerzy bez kontraktów. Prawdą są pogłoski o rozważaniach dotyczących hiszpańskich szkoleniowców. Wcześniej doglądano też możliwości bałkańskie – przekazał dziennikarz w swoim materiale.

Żurnalista zajmujący się na co dzień wydarzeniami związanymi z tym, co dzieje się wokół Legii wprost też przekazał w swoim niedzielnym materiale, że temat zmiany szkoleniowca po czwartkowym zwycięstwie z Realem Betis jest aktualny.

– Kwestia potencjalnego nowego trenera Legii nie umiera, ale wciąż ma nowe odsłony. Wiele wyjaśni spotkanie z Jagiellonią i kolejne godziny po konfrontacji w Białymstoku. Wydaje się, że wynik nie musi determinować wszystkiego. Nie jest wykluczone, że władze klubu będą rozpatrywały temat nowego szkoleniowca w trakcie przerwy na mecze reprezentacji – twierdził Kamieniecki.

Sobotni mecz Legii z Jagiellonią zacznie się o godzinie 20:15. Będzie to ostatnie spotkanie dla obu ekip przed reprezentacyjną przerwą.

