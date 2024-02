IMAGO / Kim Price Na zdjęciu: Sebastien Haller

Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało Puchar Narodów Afryki

Iworyjczycy pokonali Nigeryjczyków 2:1 w wielkim finale

Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Sebastien Haller

PNA. Sebastien Haller poprowadził Iworyjczyków do triumfu

W finałowym spotkaniu tegorocznego Pucharu Narodów Afryki naprzeciwko siebie stanęli Nigeryjczycy oraz Iworyjczycy. Zdecydowanie lepiej niedzielne starcie na Stade Olympique Alassane Ouattara rozpoczęła Nigeria, która w 38. minucie objęła prowadzenie za sprawą bramki Williama Troosta-Ekonga.

Druga połowa należała jednak do gospodarzy turnieju. W 62. minucie do remisu doprowadził Franck Kessie, a w 81. minucie zwycięstwo Wybrzeżu Kości Słoniowej zapewnił Sebastien Haller. Dla napastnika Borussii Dortmund to piękna historia po tym, jak w lutym 2023 roku pokonał raka.

Warto dodać, że Iworyjczycy prawie pożegnali się z PNA na etapie fazy grupowej. Po fatalnych wynikach w pierwszej części turnieju włodarze tamtejszej federacji zwolnili Jeana-Louisa Gasseta i dali szansę Emerse’owi Fae, pod wodzą którego WKS trzeci raz w historii sięgnął po Puchar Narodów Afryki.

Nigeria – Wybrzeże Kości Słoniowej 1:2 (1:0)

1:0 William Troost-Ekong 38′

1:1 Franck Kessie 62′

1:2 Sebastien Haller 81′