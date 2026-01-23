Cristiano Ronaldo może opuścić Al Nassr w przyszłym roku i zakończyć piłkarską karierę - przekazał Ben Jacobs. Oznacza to, że sezon 2026/2027 może być ostatnim w karierze Portugalczyka.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo planuje zakończyć karierę w 2027 roku

Cristiano Ronaldo, zanim przejdzie na emeryturę ma jeszcze dwie ważne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze wraz z reprezentacją Portugalii zagra na Mistrzostwach Świata 2026. Bez wątpienia dla 40-latka będzie to ostatnia duża impreza z drużyną narodową. Po drugie napastnik jest coraz bliżej kolejnego niesamowitego wyczynu. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to przebije barierę 1000 goli w karierze.

Obecnie legendarny piłkarz ma na swoim koncie 960 bramek. Biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką wpisuje się na listę strzelców, powinien świętować jubileuszowego gola w przyszłym sezonie. Czy do tego czasu wciąż będzie grał w piłkę?

Z odpowiedzią przychodzi Ben Jacobs. Według dziennikarza Cristiano Ronaldo zaplanował przejście na emeryturę. Portugalczyk ma opuścić Al Nassr w przyszłym roku i zakończyć karierę. Oznacza to, że sezon 2026/2027 prawdopodobnie będzie jego ostatnim.

Ronaldo gra w Al Nassr od stycznia 2023 roku. Dla saudyjskiego klubu rozegrał już 125 meczów, w których strzelił 110 goli. Wcześniej był związany z Manchesterem United, Realem Madryt, Juventusem i Sportingiem CP. Na swoim koncie ma m.in. 5 Złotych Piłek, 4 Złote Buty, 3 nagrody dla piłkarza roku FIFA oraz 4 nagrody dla najlepszego piłkarza w Europie.

Portugalczyk to także jeden z najbardziej utytułowanych zawodników, jeśli chodzi o trofea klubowe. 5 razy wygrywał Ligę Mistrzów, 3 razy mistrzostwo Anglii, 2 razy mistrzostwo Hiszpanii i Włoch, a także Mistrzostwo Europy i dwa razy Ligę Narodów z reprezentacją Portugalii.