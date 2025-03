Ronaldo nie pojechał na mecz LM. Grozi mu kara… 99 batów

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie zagra w AFC LM

Al-Nassr udaje się na mecz Azjatyckiej Ligi Mistrzów bez swojej największej gwiazdy. Stefano Pioli w pojedynku z Esteghal nie może skorzystać z Cristiano Ronaldo, który nie został włączony do kadry na wyjazd do Iranu. Teoretycznie 40-latek mógłby zagrać w Teheranie, jednak bez wątpienia nie byłby to najprzyjemniejszy wyjazd w jego karierze.

Ronaldo grozi kara za… cudzołóstwo. Sytuacja miała miejsce w 2023 roku. Al-Nassr mierzył się na wyjeździe z innym irańskim klubem, Persepolis. Obecność gwiazdy futbolu wzbudziła ogromne zainteresowanie, a fani wręcz oblegali hotel, w którym zatrzymała się ekipa z Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Portugalii został nagrany, jak obejmuje i całuje w czoło Fatemeh Hammami Nasrabadi, niepełnosprawną artystkę.

Zgodnie z irańskim prawem gest Ronaldo może zostać uznany za cudzołóstwo, ponieważ nie był on kierowany przez małżonka. Za ten występek przewidziano karę do 99 batów.

Esteghal nie chciał zgodzić się na rozegranie meczu na neutralnym terenie, więc Ronaldo nie wybrał się do Iranu. Spotkanie 1/18 finału AFC LM odbędzie się 3 marca na Azadi Stadium w Teheranie.