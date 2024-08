Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo and Pepe

Gwiazdy i przyjaciele żegnają Pepe

Pepe wczoraj oficjalnie poinformował, że w wieku 41 lat, po jednym z najlepszych w swoim wykonaniu turniejów w życiu, zakończy karierę. Środkowy defensor na Euro 2024 był prawdziwą ostoją defensywy reprezentacji Portugalii. Do historii przejdą już jego pojedynki z rywalami i to, jak – mówiąc kolokwialnie – chował ich do kieszeni. Niemniej wszystko to pozostanie w naszych wspomnieniach, bowiem piłkarz zawiesza buty na kołku.

Pepe 141-krotny reprezentant Portugalii. W czasie swojej kariery grał dla największych klubów w Europie, jak chociażby Real Madryt, którego jest prawdziwą legendą. W sumie na zawodowym poziomie Portugalczyk rozegrał 878 meczów i włożył do swojej gabloty aż 34 trofea. Wśród najcenniejszych należy wymienić mistrzostwo Europy, trzy wygrane w Lidze Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim przez lata grał z Cristiano Ronaldo oraz Sergio Ramosem, którzy teraz w mediach społecznościowych żegnają swojego kolegę.

– Nie ma wystarczających słów, aby wyrazić, jak wiele dla mnie znaczysz, przyjacielu. Na boisku wygraliśmy wszystko, co było do wygrania, ale największym osiągnięciem jest przyjaźń i szacunek, jakim cię darzę. Jesteś wyjątkowy, mój bracie. Dziękuję za tak wiele – napisał Ronaldo.

– Jesteś wspaniałym człowiekiem, wojownikiem, z którym dzieliłem triumfy. Prawdziwą przyjemnością było grać u twego boku. Życzę ci wszystkiego najlepszego, przyjacielu – dodał Ramos.

